"Зенит" намерен усилиться хавбеком "Штутгарта"
Полузащитник "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар может продолжить карьеру в России, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляет питерский "Зенит", который уже пытался купить его два года назад.
Аргентинец готов сменить команду, поскольку не хочет играть во второй Бундеслиге. Кроме того, он желает выступать в Лиге Чемпионов.
В минувшем сезоне Аскасибар сыграл за "Штутгарт" 28 матчей, результативными действиями не отличался.
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.
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