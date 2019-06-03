"Зенит" намерен усилиться хавбеком "Штутгарта"

Полузащитник "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар может продолжить карьеру в России, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляет питерский "Зенит", который уже пытался купить его два года назад.

Аргентинец готов сменить команду, поскольку не хочет играть во второй Бундеслиге. Кроме того, он желает выступать в Лиге Чемпионов.

В минувшем сезоне Аскасибар сыграл за "Штутгарт" 28 матчей, результативными действиями не отличался.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

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