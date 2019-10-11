"Зенит" намерен вернуть своего воспитанника из "Ростова"

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"Зенит" намерен вернуть своего воспитанника из "Ростова"

Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков попал в сферу интересов "Зенита".

Сообщается, что питерский клуб готов зимой заплатить за 25-летнего футболиста 3,5 миллиона евро. Однако "Ростов" не горит желанием отпускать игрока в разгар сезона.

Чистяков является воспитанником "Зенита". После того, как Чистяков покинул структуру клуба он успел поиграть в армянской "Мике", "Шиннике" и "Тамбове".

В текущем сезоне он провел 12 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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