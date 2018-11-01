"Зенит": "Наш стадион готов принять финал Лиги чемпионов"

"Зенит" на официальном сайте заявил, что арена "Санкт-Петербург" готова с блеском провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/21.

"Уникальный всепогодный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА", - говорится в сообщении на сайте "Зенита".

В четверг на официальном сайте УЕФА было объявлено, что Россия хочет принять финал Лиги чемпионов в 2021 году в Санкт-Петербурге на домашней арене "Зенита".

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