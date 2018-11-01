"Зенит": "Наш стадион готов принять финал Лиги чемпионов"

Теги лига чемпионов уефазенит санкт-петербург

"Зенит": "Наш стадион готов принять финал Лиги чемпионов"

"Зенит" на официальном сайте заявил, что арена "Санкт-Петербург" готова с блеском провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/21.

"Уникальный всепогодный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА", - говорится в сообщении на сайте "Зенита".

В четверг на официальном сайте УЕФА было объявлено, что Россия хочет принять финал Лиги чемпионов в 2021 году в Санкт-Петербурге на домашней арене "Зенита".

А еще: "Билдапер" от Бога: как Люсьен Фавр воскресил "Боруссию" Клоппа и долго ли она проживет? | soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд 3 9
2 Атлетико Мадрид 3 6
3 Монако 3 1
4 Клуб Брюгге 3 1
Группа B М О
1 Барселона 3 9
2 Интер Милан 3 6
3 Тоттенхэм 3 1
4 ПСВ 3 1
Группа C М О
1 Ливерпуль 3 6
2 Наполи 3 5
3 ПСЖ 3 4
4 Црвена Звезда 3 1
Группа D М О
1 Порту 3 7
2 Шальке 3 5
3 Галатасарай 3 4
4 Локомотив Москва 3 0
Группа E М О
1 Аякс 3 7
2 Бавария Мюнхен 3 7
3 Бенфика 3 3
4 АЕК 3 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 6
2 Лион 3 5
3 Хоффенхайм 3 2
4 Шахтер Донецк 3 2
Группа G М О
1 Реал Мадрид 3 6
2 Рома 3 6
3 ЦСКА Москва 3 4
4 Виктория Плзень 3 1
Группа H М О
1 Ювентус 3 9
2 Манчестер Юнайтед 3 4
3 Валенсия 3 2
4 Янг Бойз 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов