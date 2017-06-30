"Зенит" нашёл альтернативу Маноласу

В связи со срывом перехода защитника "Ромы" Костаса Маноласа питерский "Зенит" переключил внимание на другого игрока.

Как сообщает итальянская пресса, "сине-бело-голубые" проявляют интерес к центрбеку "Интера" Джейсону Мурильо. За 25-летнего колумбийца российский клуб готов заплатить 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мурильо сыграл за "Интер" 34 матча и забил 1 гол. | http://soccernews.ru