"Зенит" нашёл альтернативу Маноласу

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"Зенит" нашёл альтернативу Маноласу

В связи со срывом перехода защитника "Ромы" Костаса Маноласа питерский "Зенит" переключил внимание на другого игрока.

Как сообщает итальянская пресса, "сине-бело-голубые" проявляют интерес к центрбеку "Интера" Джейсону Мурильо. За 25-летнего колумбийца российский клуб готов заплатить 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мурильо сыграл за "Интер" 34 матча и забил 1 гол. | http://soccernews.ru

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