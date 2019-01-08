"Зенит" нашел кандидата на усиление левого фланга обороны

Защитник "Атлетико Паранаенсе" Ренан Лоди может продолжить карьеру в России.

Сообщается, что 20-летний игрок попал в сферу интересов "Зенита". На игрока также претендует "Ювентус".

Соглашение Лоди с клубом действует до 2022 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Лоди три забитых мяча и шесть ассистов в 48 играх.

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