"Зенит" нашел замену Азмуну в "Бенфике"

Фото: инстаграм Карлоса Винисиуса/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к бразильскому нападающему лиссабонской "Бенфики" Карлосу Винисиусу, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В составе "Зенита" Винисиус может заменить иранца Сердара Азмуна, которым активно интересуется "Лион".

26-летний Винисиус выступает за "Бенфику" с 2019 года, провел за клуб 50 матчей, забил 24 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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