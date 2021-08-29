"Зенит" нашел замену Азмуну в "Бенфике"
Фото: инстаграм Карлоса Винисиуса/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к бразильскому нападающему лиссабонской "Бенфики" Карлосу Винисиусу, сообщает L'Équipe.
По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В составе "Зенита" Винисиус может заменить иранца Сердара Азмуна, которым активно интересуется "Лион".
26-летний Винисиус выступает за "Бенфику" с 2019 года, провел за клуб 50 матчей, забил 24 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
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|Бенфика
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|4
|Спортинг Лиссабон
|27
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|Витория Гимарайнш
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|Морейренсе ФК
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|Боавишта
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
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