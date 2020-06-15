"Зенит" нашел замену Азмуну в Серии А

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"Зенит" нашел замену Азмуну в Серии А

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Фиорентины" Джованни Симеоне, который выступает за "Кальяри" на правах аренды, сообщает Centrotrentuno.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены иранскому форварду Сердару Азмуну, которым интересуются несколько топ-клубов. "Зенит" готов заплатить за Симеоне около 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Симеоне провел за "Кальяри" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Фиорентиной" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: В Испании сообщают, что Азмун близок к переходу в "Арсенал". | http://soccernews.ru
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