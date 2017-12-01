"Зенит": "Наших болельщиков безосновательно приравняли к преступникам"

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала факт избиения болельщиков команды ОМОНом после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3).

"Зенит" не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов: правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах.

Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиций в отношении болельщиков "Зенита" не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания – по сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку под давлением оказались не нарушители, а простые болельщики.

Отметим, что в преддверии ЧМ-2018 российские топ-клубы совместно с футбольными властями и правоохранительными ведомствами сумели выработать эффективную схему по организации матчей на современных аренах страны, реализуя ее в духе настоящего футбольного сотрудничества и взаимоуважения. Однако любые несогласованные и незаконные вмешательства отдельных представителей полиции только дискредитируют отечественный футбол. Не исключаем, что подобное происшествие вызовет крайне негативную оценку у всей футбольной общественности.

ФК "Зенит" рассчитывает, что руководство соответствующих структур и футбольные власти дадут должную правою оценку незаконному обращению с болельщиками "Зенита" и примет необходимые меры в целях пресечения необоснованного насилия в отношении зрителей на стадионах", - говорится в заявлении клуба.

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