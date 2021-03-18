"Зенит" настаивает на рассмотрении работы VAR на исполкоме РФС

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Руководство "Зенита" просит рассмотреть работу VAR на очередном заседании исполкома РФС.

Поводом для обращения стал эпизод прошедшего тура, в котором "Зенит" играл с ЦСКА (3:2).

При счете 3:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга на 82-й минуте игры случился эпизод, в котором голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Дугласа Сантоса, но мяч после этого попал в штангу, ударился о газон и попал в ворота армейцев. Акинфеев выбросил мяч из ворот, однако не ясно, успел ли сделать это на линии или уже за ней.

Гол не был зафиксирован, а арбитр не стал прибегать к помощи VAR.

"РИА Новости" приводит слова председателя совета директоров питерского клуба и члена исполкома РФС Елены Илюхиной.

"Мне кажется, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома. VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. В системе необходима полная прозрачность и четкий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет.

Задача VAR в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, что в наших силах более эффективно использовать VAR, опираясь на европейские практики и уже накопленный опыт, где в том числе используется и система определения взятия ворот", — рассказала Илюхина.