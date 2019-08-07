"Зенит" настаивает на уходе Заболотного

Питерский "Зенит" хочет избавиться от нападающего Антона Заболотного, сообщают российские СМИ.

Руководство клуба регулярно контактирует с 28-летним футболистом, пытаясь убедить его уйти в другую команду.

Главным претендентом на форварда по-прежнему является "Сочи". "Сине-бело-голубые" готовы отдать игрока в аренду или расторгнуть с ним контракт.

Напомним, что из-за отказа покидать "Зенит" Заболотного месяц назад отправили в дубль. Его соглашение с клубом рассчитано ещё на два сезона.

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