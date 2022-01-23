"Зенит" назвал "Байеру" цену немедленного трансфера Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" готов продать леверкузенскому "Байеру" иранского нападающего Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб хочет получить за футболиста пять миллионов евро. Форвард уже заключил контракт с "Байером" и станет игроком немецкого клуба летом этого года. Впрочем, его контракт с "Зенитом" действует еще полгода.

В нынешнем сезоне Азмун провел за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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