"Зенит" назвал цену на Шатова

Питерский "Зенит" назвал цену на своего полузащитника Олега Шатова, информирует ФАН.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" будут готовы отпустить 27-летнего хавбека в любой другой клуб из России, если за него будет предложено минимум 12 миллионов евро. Однако эта сумма может быть снижена "Зенитом", если предложение по футболисту поступит из-за границы.

В нынешнем сезоне Шатов сделал 5 результативных передач в 16 матчах за свой клуб.

Напомним, "Зенит" объявил, что обошел по средней посещаемости "Челси" и "Ювентус". | soccernews.ru