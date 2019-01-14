"Зенит" назвал "Челси" новую стоимость Паредеса

Теги зенит санкт-петербургчелсилеандро паредес

"Зенит" назвал "Челси" новую стоимость Паредеса

"Челси" не может договориться с "Зенитом" по трансферу хавбека Леандро Паредеса.

Как сообщает Goal.com, питерский клуб не намерен отпускать футболиста менее, чем за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Челси" готов был заплатить 30 миллионов.

Напомним, что Паредеса рассматривают в качестве замены для Сеска Фабрегаса, который перебрался в "Монако".

В нынешнем сезоне Паредес сыграл в 22 матчах, забил четыре гола и отдал три ассиста.

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