"Зенит" назвал диагноз Лунева

Пресс-служба "Зенита" опубликовала заявление о характере травмы голкипера команды Андрея Лунева.

"По итогам обследования врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра. Информация о ходе процесса реабилитации, а также точных сроках, которые потребуются вратарю для восстановления, будет известна через 2-3 дня", - говорится в публикации "сине-бело-голубых".

28-летний футболист травмировался в концовке матча с "Ахматом" (1:1). Ранее сообщалось, что он рискует пропустить остаток сезона.

В нынешней кампании Лунев пропустил 16 голов в 22 матчах.

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