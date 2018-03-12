"Зенит" назвал диагнозы Лунёва и Кузяева

Два игрока "Зенита" - вратарь Андрей Лунёв и полузащитник Далер Кузяев - прошли медобследование в связи с травмами, полученными в матче с "Ростовом".

Как сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых", обоим футболистам поставлен одинаковый диагноз - ушиб стопы.

В ближайшее время Лунёв и Кузяев будут тренироваться по индивидуальной программе. Сроки их восстановления станут известны позднее.

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