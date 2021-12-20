"Зенит" назвал двух соперников по товарищеским матчам на зимних сборах
Фото твиттер "Зенита"
Стало известно, с кем сыграет питерский "Зенит" в ходе зимнего тренировочного сбора в Дубае.
Как сообщает клубная пресс-служба, соперниками "сине-бело-голубых" станут "Ботев" и "Жилина".
С болгарами подопечные Сергея Семака встретятся 22 января, а со словаками - 25 января.
Напомним, что "Зенит" ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ, а также участником плей-офф Лиги Европы. В еврокубковом турнире команда сразится в феврале с "Бетисом".
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