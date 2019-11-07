"Зенит" назвал фейком заявление Дзюбы о девушках из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко опроверг информацию, что форвард команды Артём Дзюба отказался помогать двум девушкам из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру.

"Таких комментариев Дзюба телеграм-каналу (Mash - примечание Soccernews) не давал, всегда нужно проверять источник", - цитирует Макаренко "Р-Спорт".

В "Зените" отметили, что это дело должно рассматриваться исключительно в рамках правового поля.

Напомним, что инцидент произошёл в конце октября. Правоохранители оценили нанесённый девушками ущерб в 27 тысяч рублей.

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