"Зенит" назвал фейком заявление Дзюбы о девушках из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру
Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко опроверг информацию, что форвард команды Артём Дзюба отказался помогать двум девушкам из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру.
"Таких комментариев Дзюба телеграм-каналу (Mash - примечание Soccernews) не давал, всегда нужно проверять источник", - цитирует Макаренко "Р-Спорт".
В "Зените" отметили, что это дело должно рассматриваться исключительно в рамках правового поля.
Напомним, что инцидент произошёл в конце октября. Правоохранители оценили нанесённый девушками ущерб в 27 тысяч рублей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13