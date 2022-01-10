"Зенит" назвал "Лиону" цену на Азмуна

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Питерский "Зенит" определился со стоимостью своего нападающего Сердара Азмуна, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, "сине-бело-голубые" оповестили "Лион" о готовности продать иранца за 4,5 миллиона евро.

"Ткачи", в свою очередь, хотят заполучить 27-летнего футболиста в январе за 3 миллиона евро.

Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает в конце июня, поэтому российский клуб рискует потерять его бесплатно через полгода.

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