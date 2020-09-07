"Зенит" назвал лучшего игрока команды в августе

Бразильский вингер Малком признан лучшим игроком "Зенита" по итогам августа.

23-летний футболист удостоился этого звания в третий раз подряд.

Ранее болельщики "сине-бело-голубых" выбирали флангового нападающего лучшим в команде в марте и в июне/июле.

В августе Малком сыграл за "Зенит" 7 матчей и забил 1 гол.

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