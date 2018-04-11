"Зенит" назвал лучших игроков команды в марте и декабре

Теги зенит санкт-петербургбранислав ивановичандрей лунев

"Зенит" назвал лучших игроков команды в марте и декабре

Стали известны лучшие игроки "Зенита" по итогам декабря и марта, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам голосования среди посетителей клубного сайта лучшим игроком декабря признан защитника Бранислав Иванович. Аналогичную награду за игру в марте получил голкипер Андрей Лунев.

34-летний Иванович в декабре сыграл в трех матчах и отдал одну результативную передачу. Что касается 26-летнего Лунева, то в марте он провел 3 поединка и пропустил 2 мяча.

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