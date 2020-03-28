"Зенит" назвал "Наполи" стоимость Азмуна

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"Зенит" назвал "Наполи" стоимость Азмуна

Во время летнего трансферного окна нападающий Сердар Азмун может перейти из "Зенита" в "Наполи".

Как сообщает итальянская пресса, питерский клуб готов продать одного из своих лидеров за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний Азмун сыграл за "Зенит" 29 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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