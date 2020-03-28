"Зенит" назвал "Наполи" стоимость Азмуна
Во время летнего трансферного окна нападающий Сердар Азмун может перейти из "Зенита" в "Наполи".
Как сообщает итальянская пресса, питерский клуб готов продать одного из своих лидеров за 25 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний Азмун сыграл за "Зенит" 29 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
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|М
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|Лацио
|26
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|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
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|Фиорентина
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|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
|26
|16