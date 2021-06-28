"Зенит" назвал причину отсутствия Лунева на сборе в Австрии

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Пресс-служба петербургского "Зенита" прокомментировала причину отсутствия вратаря Андрея Лунева на сборе команды в Австрии.

"Андрей Лунев остается в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с его контрактом", - говорится в заявлении.

Напомним, что контракт 29-летнего Лунева с "Зенитом" истекает 30 июня 2021 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения.

Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 118 матчей во всех турнирах и пропустил 100 голов.

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