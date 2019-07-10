"Зенит" назвал "Сампдории" цену на Ригони
Итальянская "Сампдория" продолжает переговоры по трансферу аргентинского полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, российский клуб готов отпустить футболиста в аренду на год за 1 миллион евро с обязательством выкупа за 11 миллионов евро. "Сампдория" пока предлагает вариант 1+9 миллионов евро.
В минувшем сезоне 26-летний Ригони сначала выступал за "Аталанту", провел за клуб 13 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", в составе которого забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 поединках.
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