"Зенит" назвал "Сампдории" цену на Ригони

Теги сампдориязенит санкт-петербургэмилиано ригонитрансферы

"Зенит" назвал "Сампдории" цену на Ригони

Итальянская "Сампдория" продолжает переговоры по трансферу аргентинского полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, российский клуб готов отпустить футболиста в аренду на год за 1 миллион евро с обязательством выкупа за 11 миллионов евро. "Сампдория" пока предлагает вариант 1+9 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Ригони сначала выступал за "Аталанту", провел за клуб 13 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", в составе которого забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 поединках.

Не пропустите: "Зенит" предложил "Милану" своего игрока. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов