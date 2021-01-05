"Зенит" назвал соперников на сборе в Дубае

Петербургский "Зенит" определился с соперниками на первом сборе в Дубае, сообщает пресс-служба клуба.

21 января "Зенит" проведет матч с "Ригой". Через три дня чемпион России встретится с "Пахтакором" и солигорским "Шахтером". 27 января "Зенит" сыграет с "Уралом".

Сбор "Зенит" в Дубае продлится с 15 до 27 января.

После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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