"Зенит" назвал соперников по контрольным играм на втором сборе

Стало известно, с кем сыграет питерский "Зенит" на втором тренировочном сборе в Дубае.

"Сине-бело-голубые" запланировали 5 контрольных матчей в период с 4 по 12 февраля.

4 февраля - "Арарат-Армения" и "Ноа";

9 февраля - сборная Иордании;

12 февраля - сборная Узбекистана и "Пюник".

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