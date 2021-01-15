"Зенит" назвал состав на первый сбор в ОАЭ
Питерский "Зенит" опубликовал список футболистов, которые примут участие в первом зимнем тренировочном сборе.
Сегодня в Объединённые Арабские Эмираты вылетели 27 игроков, среди которых 4 вратаря, 9 защитников, 10 хавбеков и 4 форварда.
Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;
Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;
Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.
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