"Зенит" назвал состав на первый сбор в ОАЭ

Питерский "Зенит" опубликовал список футболистов, которые примут участие в первом зимнем тренировочном сборе.

Сегодня в Объединённые Арабские Эмираты вылетели 27 игроков, среди которых 4 вратаря, 9 защитников, 10 хавбеков и 4 форварда.

Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.

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