"Зенит" назвал состав на сбор в Австрии
Тренерский штаб питерского "Зенита" выбрал игроков, которые будут готовиться к новому сезону на сборе в Австрии.
В состав "сине-бело-голубых" включили 19 футболистов, почти половина из которых - молодые воспитанники клуба.
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский;
Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов;
Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков;
Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов.
Австрийский сбор "Зенита" продлится с 28 июня по 11 июля.
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