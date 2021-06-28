"Зенит" назвал состав на сбор в Австрии

Тренерский штаб питерского "Зенита" выбрал игроков, которые будут готовиться к новому сезону на сборе в Австрии.

В состав "сине-бело-голубых" включили 19 футболистов, почти половина из которых - молодые воспитанники клуба.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский;

Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов;

Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов.

Австрийский сбор "Зенита" продлится с 28 июня по 11 июля.

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