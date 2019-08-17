"Зенит" назвал сроки восстановления Малкома и Дриусси

Стало известно, сколько пробудут в лазарете вингеры питерского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси.

Как сообщает официальный сайт клуба, обоим футболистам на восстановление потребуется от трёх до четырёх недель.

Всё это время бразилец и аргентинец будут тренироваться по индивидуальной программе под наблюдением медицинского штаба команды.

В этом сезоне Малком сыграл за "Зенит" 2 матча, результативными действиями не отличался. В активе Дриусси 6 игр и 1 ассист.

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