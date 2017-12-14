Питерский "Зенит" назвал своих соперников по первым двум зимним тренировочным сборам.

Так, в Дубае (ОАЭ) "сине-бело-голубые" сыграют против датского "Копенгагена" (22 января), чешской "Славии" (25 января) и китайского "Гуанчжоу Эвергранд" (28 января). На втором сборе, который пройдет турецком Белеке, подопечные Роберто Манчини встретятся со словацким "Слованом" (4 февраля), сербской "Црвеной Звездой" (7 февраля) и словенским "Марибором" (10 февраля).

Напомним, "Зенит" назвал цену на Шатова. | soccernews.ru