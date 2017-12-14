"Зенит" назвал своих соперников по первым двум зимним тренировочным сборам
Питерский "Зенит" назвал своих соперников по первым двум зимним тренировочным сборам.
Так, в Дубае (ОАЭ) "сине-бело-голубые" сыграют против датского "Копенгагена" (22 января), чешской "Славии" (25 января) и китайского "Гуанчжоу Эвергранд" (28 января). На втором сборе, который пройдет турецком Белеке, подопечные Роберто Манчини встретятся со словацким "Слованом" (4 февраля), сербской "Црвеной Звездой" (7 февраля) и словенским "Марибором" (10 февраля).
Напомним, "Зенит" назвал цену на Шатова. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лилль" расторг контракт с Бьелсой
-
Габулов: "Черчесов вызывает меня в сборную России в первую очередь как вратаря"
-
"Ростов" рассматривает кандидатуры Рахимова и Слуцкого
-
Гвардиола: "Манчестер Сити" купит защитника, так как Компани постоянно травмирован"
-
Конте: "Давида Луиза сильно воспалилось колено"
-
Батшуайи готов уйти из "Челси" в аренду
-
Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА
-
Тренер "Гремио": "Реал" всегда фаворит, но мы дадим ему настоящий бой"
-
В строении хавбека "Тоттенхэма" Дембеле обнаружен клад стоимостью более миллиона евро
-
Моуринью: "Продажа Мхитаряна? Каждый игрок может уйти за правильную цену"
-
Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в декабре
-
Хайнкес: "Никакой речи о досрочном возвращении Санчеша в "Баварию" не идет"
-
Игроки "Баварии" чаще всех попадают в штанги и перекладины среди всех команд из топ-5 лиг
-
Байи пропустит около трех месяцев
-
Аспас признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре
-
Лучо Гонсалесу грозит тюремное заключение
-
"Гёзтепе" интересуется защитником "Краснодара"
-
Премьер-министр Испании прокомментировал возможное отстранение национальной сборной от ЧМ-2018
-
Неймар определился со своим будущим
-
Дембеле может сыграть в Эль Класико