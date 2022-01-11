"Зенит" назвал "Ювентусу" стоимость Азмуна

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Питерский "Зенит" сообщил "Ювентусу", за какую сумму готов продать форварда Сердара Азмуна во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Tutto Juve Мирко Ди Натале, "сине-бело-голубые" запросили за иранца 20 миллионов евро.

Напомним, что контракт 27-летнего футболиста с "Зенитом" истекает в июне, поэтому клуб рискует потерять его бесплатно.

В текущем сезоне Азмун сыграл 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

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