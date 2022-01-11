"Зенит" назвал "Ювентусу" стоимость Азмуна

Теги зенит санкт-петербургювентуссердар азмунтрансферы

"Зенит" назвал "Ювентусу" стоимость Азмуна

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Питерский "Зенит" сообщил "Ювентусу", за какую сумму готов продать форварда Сердара Азмуна во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Tutto Juve Мирко Ди Натале, "сине-бело-голубые" запросили за иранца 20 миллионов евро.

Напомним, что контракт 27-летнего футболиста с "Зенитом" истекает в июне, поэтому клуб рискует потерять его бесплатно.

В текущем сезоне Азмун сыграл 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

Не пропустите: В "Зените" высказались о будущем Азмуна. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аякс" интересуется украинским вратарем

"Аякс" интересуется украинским вратарем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов