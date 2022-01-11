"Зенит" назвал "Ювентусу" стоимость Азмуна
Питерский "Зенит" сообщил "Ювентусу", за какую сумму готов продать форварда Сердара Азмуна во время зимнего трансферного окна.
По информации журналиста Tutto Juve Мирко Ди Натале, "сине-бело-голубые" запросили за иранца 20 миллионов евро.
Напомним, что контракт 27-летнего футболиста с "Зенитом" истекает в июне, поэтому клуб рискует потерять его бесплатно.
В текущем сезоне Азмун сыграл 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.
Не пропустите: В "Зените" высказались о будущем Азмуна. | http://soccernews.ru
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