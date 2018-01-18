Питерский "Зенит" назван самым прибыльным клубом Европы в сезоне 2016/2017.

Лидерство "сине-бело-голубых" в данном рейтинге объясняется тем, что за два трансферных окна летом 2016-го и зимой 2017-го годов клуб продал своих футболистов Халка, Акселя Витселя и Эсекьеля Гарая на общую сумму 100 миллионов евро. Чистая же прибыль "Зенита" в том сезоне 77 миллионов евро, что стало лучшим результатом в Европе.

Напомним, в итоговом клубном рейтинге 2017-го года "Зенит" стал лучшим среди российских клубов. | soccernews.ru