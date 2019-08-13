"Зенит" не будет искать замену Джорджевичу

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"Зенит" не будет искать замену Джорджевичу

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб не ищет замену Луке Джорджевичу.

"Этим летом мы планируем подписывать новых нападающих", - заявил Медведев.

Напомним, что ранее Джорджевич перебрался в "Локомотив". Трансфер игрока обошелся "железнодорожникам" в два миллиона евро.

Джорджевич играл за "Зенит" с 2012 года. За это время он провел 30 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Этим летом мы планируем подписывать новых нападающих

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