"Зенит" не будет искать замену Джорджевичу
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб не ищет замену Луке Джорджевичу.
"Этим летом мы планируем подписывать новых нападающих", - заявил Медведев.
Напомним, что ранее Джорджевич перебрался в "Локомотив". Трансфер игрока обошелся "железнодорожникам" в два миллиона евро.
Джорджевич играл за "Зенит" с 2012 года. За это время он провел 30 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.
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|5
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|ЦСКА Москва
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|Краснодар
|5
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|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1