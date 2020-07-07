"Зенит" не будет наказывать сотрудников за появление в сети видео с имитацией секса между Дзюбой и Азмуном

Руководство петербургского "Зенита" не будет наказывать сотрудников за появление в сети видео с имитацией полового акта между нападающими команды Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, сообщает BetOnmobile.

По сведениям источника, видео не должно было оказаться в сети, но было опубликовано по ошибке сотрудника клубной пресс-службы. Дзюба был удивлен появлением видео, но отнесся к данной ситуации спокойно, несмотря на подшучивание над нам в социальных сетях.

Напомним, что таким образом Дзюба и Азмун праздновали завоевание клубом титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.

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