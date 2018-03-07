"Зенит" не будет оспаривать решение КДК об отказе в переигровке матча с "Амкаром"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что клуб не рассчитывал на положительное решение КДК о переигровке матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).

"После подачи протеста мы заявляли, что не ожидаем никаких изменений в результате игры. Мы просто обозначили свою позицию и использовали юридическую возможность подать протест. Считаем, что теперь нужно работать, двигаться дальше. Соперники будут терять очки, "Зениту" нужно приложить максимум усилий, чтобы показывать зрелищный атакующий футбол, который будет приносить очки команде, радовать болельщиков и развивать российский футбол.

Своим протестом мы высказали свое мнение. После этого мы озвучили, что не ожидаем каких-либо изменений, что и произошло. Поэтому речи об апелляции быть не может", - приводят слова Малафеева российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" требовал переиграть матч на основании ошибки арбитра Сельдякова. В концовке матча судья забыл показать красную карточку игроку "Амкара".

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