"Зенит" не будет оспаривать решение КДК об отказе в переигровке матча с "Амкаром"
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что клуб не рассчитывал на положительное решение КДК о переигровке матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).
"После подачи протеста мы заявляли, что не ожидаем никаких изменений в результате игры. Мы просто обозначили свою позицию и использовали юридическую возможность подать протест. Считаем, что теперь нужно работать, двигаться дальше. Соперники будут терять очки, "Зениту" нужно приложить максимум усилий, чтобы показывать зрелищный атакующий футбол, который будет приносить очки команде, радовать болельщиков и развивать российский футбол.
Своим протестом мы высказали свое мнение. После этого мы озвучили, что не ожидаем каких-либо изменений, что и произошло. Поэтому речи об апелляции быть не может", - приводят слова Малафеева российские СМИ.
Напомним, что "Зенит" требовал переиграть матч на основании ошибки арбитра Сельдякова. В концовке матча судья забыл показать красную карточку игроку "Амкара".
Не пропустите: Матч между "Зенитом" и "Амкаром" переигран не будет. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" сразится с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
-
Вперед за новыми подвигами: "Локомотив" в гостях у "Атлетико"
-
Первый бой армейцев со "львами": ЦСКА принимает "Лион"
-
Испытание для киевлян: "Динамо" навестит негостеприимный "Лацио"
-
"Базель" прерывает беспроигрышную домашнюю серию "Манчестер Сити", но пропускает англичан в четвертьфинал
Лента новостей
-
Мартиаль принял решение по своему будущему
-
У сборной Австралии появился новый главный тренер
-
Почеттино: "Мы заслуживали большего в противостоянии с "Ювентусом"
-
"Интер" нацелился на хавбека ПСЖ
-
Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Чемпионов
-
Слуцкий назвал лучших российских защитников
-
Дембеле отказал ПСЖ ради "Барселоны"
-
Аллегри: "По итогам двух матчей с "Тоттенхэмом", наш проход дальше был заслуженным"
-
Вальверде прокомментировал победу "Реала" над ПСЖ
-
Делегация "Ювентуса" посетила похороны Астори
-
Два итальянских гранда поборются за Ковачича
-
"Милан" оповестил "Наполи" о подписании Рейны
-
"Барселона" теряет Суареса
-
Летом ПСЖ будет готов расстаться с тремя своими ведущими игроками
-
Касильяс может перебраться в АПЛ
-
Дмитрий Черышев: "Манчини - выдающийся тренер, но проблемы "Зенита" - налицо"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
ПСЖ может сменить спортивного директора
-
Кьеллини назвал причину поражения "Тоттенхэма"
-
Кирьяков оценил шансы Фернандеша и братьев Миранчуков заиграть в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|21
|39
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|38
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|6
|Уфа
|21
|28
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Ахмат
|21
|26
|9
|Ростов
|21
|25
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Тосно
|21
|23
|13
|Динамо Москва
|21
|23
|14
|Амкар
|21
|22
|15
|Анжи
|21
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12