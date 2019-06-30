"Зенит" не будет покупать защитника "Спортинга" Акунью



Аргентинский защитник лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунья не перейдет в петербургский "Зенит", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "Зенит" не устроила требуемая сумма за игрока. Зимой россияне предлагали за аргентинца 16 миллионов евро и еще четыре миллиона в виде бонусов. Однако, "Спортинг" хотел получить 20 миллионов евро сразу.

В прошлом сезоне 27-летний Акунью провел за "Спортинг" 30 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

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