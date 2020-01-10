"Зенит" не будет требовать от второй команды выхода в ФНЛ

"Зениту-2" теперь необязательно бороться за выход из ПФЛ в ФНЛ.

Сообщается, что руководство клуба сняло эту задачу со второй команды. Также дубль "Зенита", скорее всего, покинут лидеры - Леон Мусаев, Илья Воробьев и Кирилл Капленко.

На данный момент "Зенит-2" идет на третьей позиции в зоне ПФЛ-Запад и отстает от лидирующего "Велеса" на 4 очка.

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