"Зенит" не будет возвращать Халка
Питерский "Зенит" не планирует подписывать нападающего "Шанхай СИПГ" Халка, сообщает Bobsoccer.
По информации источника, "сине-бело-голубые" считают нецелесообразным трансфер футболиста, которому на следующей неделе исполнится 34 года, в условиях нового лимита на легионеров.
Также отмечается, что заменой для Сердара Азмуна в случае его ухода, вероятно, станет Александр Кокорин, выступающий сейчас за "Сочи" на правах аренды.
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.
Контракт форварда с "Шанхай СИПГ" истечёт в конце этого года, после чего он станет свободным агентом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14