"Зенит" не будет возвращать Халка

Питерский "Зенит" не планирует подписывать нападающего "Шанхай СИПГ" Халка, сообщает Bobsoccer.

По информации источника, "сине-бело-голубые" считают нецелесообразным трансфер футболиста, которому на следующей неделе исполнится 34 года, в условиях нового лимита на легионеров.

Также отмечается, что заменой для Сердара Азмуна в случае его ухода, вероятно, станет Александр Кокорин, выступающий сейчас за "Сочи" на правах аренды.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

Контракт форварда с "Шанхай СИПГ" истечёт в конце этого года, после чего он станет свободным агентом.

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