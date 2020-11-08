"Зенит" не будет выводить Дзюбу из состава на матч с "Краснодаром"
"Зенит" не станет выводить форварда Артема Дзюба из состава команды на матч 14-го тура РПЛ с "Краснодаром". Об этом сообщает "СЭ".
По данным источника, после этой игры петербургский клуб выступит с заявлением по поводу скандального видео с капитаном команды.
Матч "Зенит" - "Краснодар" состоится сегодня, 8 ноября, в Петербурге. Начало встречи - в 19:00 (мск).
Ранее стало известно, что Дзюба выведен из состава сборной России на ноябрьские матчи команды.
Напомним, вчера, 7 ноября, в сети появилось видео интимного характера с участием футболиста.
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