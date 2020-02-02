"Зенит" не дал Дзюбе перейти в "Тоттенхэм"

Лондонский "Тоттенхэм" в январе проявлял интерес к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, но трансфер не состоялся, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, руководство российского клуба отказалось отпускать форварда, с которым имеется договоренность о продлении контракта, истекающего летом 2020 года. В стане "Тоттенхэма" рассматривали кандидатуру Дзюбы в качестве замены травмированному нападающему Харри Кейну.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами, а также отдал 11 результативных передач.

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