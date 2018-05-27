"Зенит" не дождался ответа от Сарри

Питерский "Зенит" не дождался ответа от бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри по своему предложению.

Об этом сообщил итальянский журналист Альфредо Педулла. В частности, он проинформировал, что вчера истек срок, который на принятие решение 59-летнему специалисту отводили "сине-бело-голубые". Однако тот, так и не вышел на контакт с клубом, предпочтя переезду в Россию работу с лондонским "Челси", с которым он продолжает вести переговоры. Теперь "Зенит" намерен сделать выбор в пользу наставника "Уфы" Сергея Семака.

Напомним, Газинский рассказал об интересе "Зенита" и "Спартака". | soccernews.ru