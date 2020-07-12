"Зенит" не хочет отпускать Кокорина в стан конкурента по РПЛ

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

"Зенит" не хочет отпускать Кокорина в стан конкурента по РПЛ

Петербургский "Зенит" не намерен отпускать нападающего Александра Кокорина в стан конкурента по Российской Премьер-Лиге.

"Мне рассказали, что "Зенит" против ухода Кокорина в стан конкурента по РПЛ. Это не спортивный формат, но случай исключительный", - сообщил журналист Константин Алексеев.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Агент: "У Кокорина сорвался трансфер в один из топ-клубов Примеры". | http://soccernews.ru
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