"Зенит" не интересуется Барко

Питерский "Зенит" не интересуется полузащитником аргентинского "Индепендьенте" Эсекьелем Барко, информирует СЭ.

По сведениям издания, информация о том, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за 18-летнего хавбека 20 миллионов евро, появившаяся в южноамериканских СМИ, не соответствует действительности.

Напомним, что текущим летом "Зенит" уже подписал пять аргентинцев - Эмануэля Мамману, Матиаса Краневиттера, Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси.

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