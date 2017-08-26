"Зенит" не интересуется Барко
Питерский "Зенит" не интересуется полузащитником аргентинского "Индепендьенте" Эсекьелем Барко, информирует СЭ.
По сведениям издания, информация о том, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за 18-летнего хавбека 20 миллионов евро, появившаяся в южноамериканских СМИ, не соответствует действительности.
Напомним, что текущим летом "Зенит" уже подписал пять аргентинцев - Эмануэля Мамману, Матиаса Краневиттера, Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси.
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