"Зенит" не интересуется Смоловым

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг информацию о том, что клуб не собирается покупать нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

"Информация о том, что мы делали предложение по Смолову, действительности не соответствует", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за форварда полную сумма отступных, которая составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Смолов с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

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