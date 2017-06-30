"Зенит" не интересуется Смоловым

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"Зенит" не интересуется Смоловым

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг информацию о том, что клуб не собирается покупать нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

"Информация о том, что мы делали предложение по Смолову, действительности не соответствует", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за форварда полную сумма отступных, которая составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Смолов с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

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комментарии
Алексей

Смолову в Зените НЕЧЕГО делать! Смолову надо переходить в итальянский Милан! Вот там его место! Смолову надо бежать в Милан!!! А в Спартаке ему делать НЕЧЕГО! Испортит только себе карьеру футболиста!!! Федя! Оно вам нужно! Многие погнались за спартаковскими деньгами и загремели под федуновские ФАНФАРЫ!!! Смолову надо прислушаться к голосу РАЗУМА и не идти в Спартак!!! В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит. Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне! В этом году Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места. Но судейские скандалы будут! Поэтому не стоит Смолову идти в Спартак и там позориться!!! - Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Мы ЗАСТАВИМ Будогосского и чиновников РФС внедрить в нашем чемпионате - систему видеопомощи арбитрам (VAR)!!! ЗАСТАВИМ!!! Потому что коррупцию из судейства надо ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ самым решительным образом! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!!

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Пьянь

Федуну - фанфары, а руководителям Зенита - НАРЫ! Такой вариант устроит всех.

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