"Зенит" не ищет нового тренера

Питерский "Зенит" не занимается поиском замены для главного тренера команды Сергея Семака.

По информации Bobsoccer, в клубе пока не рассматривают вариант с отставкой 44-летнего специалиста.

Источник сообщает, что руководство "сине-бело-голубых" даже не контактировало с другими наставниками, в том числе Маурисио Почеттино, на предмет возможного сотрудничества.

Напомним, что "Зенит" впервые с 2018 года потерпел три поражения подряд. В воскресенье - гостевой матч с "Химками".

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