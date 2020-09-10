"Зенит" не ищет замену Луневу

Питерский "Зенит" не занимается поиском нового вратаря, об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Лунев проходит консервативное лечение с привлечением лучших специалистов. Замену не ищем", - сказал функционер.

В последний раз Лунев выходил на поле два месяца назад - 11 июля в матче с "Ахматом".

У 28-летнего голкипера возникли проблемы с прямой мышцей правого бедра.

Не пропустите: Два игрока "Зенита" могут перейти в "Томь" в случае назначения Кержакова на пост главного тренера. | http://soccernews.ru