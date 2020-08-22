"Зенит" не испытал проблем в матче с "Тамбовом"

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"Зенит" не испытал проблем в матче с "Тамбовом"

В рамках 4-го тура РПЛ "Зенит" уверенно разобрался с "Тамбовом".

Питерский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 5 очков.

"Зенит" - "Тамбов" 4:1

Голы: Дуглас Сантос, 41 - 1:0, Малком, 47 - 2:0, Ерохин, 68 - 3:0, Азмун, 74 - 4:0, Панченко, 85 - 4:1

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Круговой, Малком (Ригони, 74), Барриос (Мостовой, 61), Дуглас Сантос (Оздоев, 74), Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 60).

"Тамбов": Рыжиков, Каплиенко (Головня, 73), Шляков, Ойеволе, Чичерин, Карасев (Кабахидзе, 52), Килин, Чуперка (Тетрашвили, 52), Костюков, Карапетян (Балашов, 73), Обухов (Панченко, 61).

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4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
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8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
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13 Ахмат Ахмат 23 23
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15 Оренбург Оренбург 22 23
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