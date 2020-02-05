"Зенит" не изменил позицию по Кокорину. Форварда отпустят только в один клуб

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринфк сочи

"Зенит" не изменил позицию по Кокорину. Форварда отпустят только в один клуб

"Зенит" готов отпустить нападающего Александра Кокорина только в "Сочи", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб не собирается отдавать форварда другим клубам, хотя к нему проявляют интерес "Рубин" и "Балтика".

Ранее "Зенит" перевел Кокорина во вторую команду за отказ переходить в "Сочи" на правах аренды.

Напомним, что 28-летний Кокорин около года сидел в СИЗО и тюрьме, так как вместе с друзьями поучаствовал в избиении нескольких человек.

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