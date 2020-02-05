"Зенит" не изменил позицию по Кокорину. Форварда отпустят только в один клуб
"Зенит" готов отпустить нападающего Александра Кокорина только в "Сочи", сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, петербургский клуб не собирается отдавать форварда другим клубам, хотя к нему проявляют интерес "Рубин" и "Балтика".
Ранее "Зенит" перевел Кокорина во вторую команду за отказ переходить в "Сочи" на правах аренды.
Напомним, что 28-летний Кокорин около года сидел в СИЗО и тюрьме, так как вместе с друзьями поучаствовал в избиении нескольких человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15