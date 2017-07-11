"Зенит" не может согласовать с "Сан-Паулу" трансфер Родриго Кайо

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"Зенит" не может согласовать с "Сан-Паулу" трансфер Родриго КайоПитерский "Зенит" не может согласовать с бразильским "Сан-Паулу" переход в свой стан защитника "трехцветных" Родриго Кайо.

Как информирует Тuttomercatoweb, камнем преткновения в переговорном процессе стали споры относительно способа расчета за футболиста - южноамериканский клуб желает получить всю сумму, которая составляет 18 миллионов евро, сразу, тогда как "сине-бело-голубые" рассчитывают договориться о выплате компенсации за игрока в рассрочку.

Напомним, Дриусси провел первую тренировку с "Зенитом". | soccernews.ru

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