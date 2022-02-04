"Зенит" не намерен отпускать Дзюбу в "Фенербахче"

Фото твиттер "Зенита"

Переход нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы в "Фенербахче" не состоится, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, "сине-бело-голубые" на сегодняшний день не заинтересованы в расставании с 33-летним футболистом.

Напомним, что в конце июня истечёт контракт форварда с клубом, поэтому он уже может вести переговоры об уходе в другую команду.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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