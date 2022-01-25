"Зенит" не намерен переплачивать за Юри Алберто
Фото: инстаграм Алберто\Автор неизвестен
"Зенит" по-прежнему заинтересован в подписании бразильского нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто, но не намерен переплачивать за его трансфер, сообщает "Спорт-Эскпресс".
По информации источника, петербургский клуб не планирует платить за футболиста более 16-17 миллионов евро.
Ранее стало известно, что "Зенит" уже договорился о переходе бразильского форварда летом 2022 года.
В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром своей команды, забил 12 голов, а также отдав три ассиста в 31-м матче.
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